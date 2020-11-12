Нижний Новгород, 12 ноября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Нижегородский арбитраж 26 января 2021 года рассмотрит претензии конкурсного управляющего «Радиотехбанка» к бывшим топ-менеджерам на общую сумму почти 2 млрд рублей. Данная сумма фигурирует как возмещение причинённых убытков, передаёт ИА REGNUM.

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К ответственности просят привлечь 13 бывших членов правления и совета директоров, в том числе и бывшего председателя правления Александра Степанова. Общая сумма иска — 1 901 339 294,02 рубля.

Напомним, «Радиотехбанк» был лишён лицензии 31 января 2019 года, будучи на 276-м месте в банковской системе РФ по размеру активов. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл также «проведение сомнительных транзитных операций».

Банк, учрежденный в 1990 году, на конец декабря 2018 года принадлежал ряду компаний из Татарии, в том числе долю имел и лопнувший за несколько лет до этого «Татфондбанк».

На начало октября 2020 года долги перед 1259 кредиторами у «Радиотехбанка» превышают 3,982 млрд рублей.

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