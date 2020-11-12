Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге стал небоскребом 2020 года по версии немецкой компании Emporis, сообщает 12 ноября Daily Mail.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта-центр»

В этой номинации высотное здание, в котором расположена штаб-квартира ПАО «Газпром», обошел 207-метровый небоскреб Leeza SOHO в Пекине, построенный по проекту покойного британского архитектора Захи Хадид, а также небоскреб 35 Hudson Yards высотой 308 метров.

В частности, жюри немецкой компании, занимающейся высотной недвижимостью, отметило необычную форму штаб-квартиры «Газпрома», которая напомнила им языки пламени — логотип газовой компании.