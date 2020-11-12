Кызыл, 12 ноября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путин согласился с предложенными вице-премьеромЮрием Борисовым мерами по повышению инвестиционной привлекательности регионов с низким уровнем экономического развития. Согласно копии документа, опубликованного в сети, это позволит резко снизить цену на электроэнергию в Туве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Счетчик на электричество

Добиваться этого власти намерены путём введения единого тарифа в смежных регионах. В частности, Туву предложено объединить с Иркутской областью, что может привести к снижению цен в республике сразу на 85% при росте для Приангарья на 4%.

Однако отмечается, что решение об объединении тарифных зон может быть принято только при согласии руководства обеих регионов.

«В случае Вашего согласия такая работа будет проведена с соответствующими субъектами Российской Федерации», — говорится в документе.

По мнению авторов письма, это решение позволит обеспечить создание конкурентных условий для равномерного распределения по субъектам РФ энергоемких инвестиционных проектов.