Ярославль, 12 ноября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Ярославская область получила 147 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Ковид-госпиталь в Ярославле

15,7 млн рублей будет направлено на оснащение лабораторий, где проводится тестирование на COVID-19. 84,5 млн пойдёт на укрепление материально-технической базы ковид-клиник и покупку дополнительного оборудования. На 47 млн рублей будут закуплены лекарства для пациентов, которые лечатся дома.

«Выделенные средства являются важной и своевременной помощью региону в текущей эпидемиологической ситуации. Важно поддержать наши медицинские учреждения и улучшить условия работы медиков. Именно от этого и зависит то, насколько успешно мы будем справляться с ухудшением эпидемиологической обстановки», — прокомментировал губернатор Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сентября в регионе идёт рост новых выявленных случаев коронавируса и пациентов ковид-клиник.