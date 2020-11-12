Ярославль, 12 ноября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. 11 ноября после тяжёлой болезни ушел из жизни заместитель главного врача по травматологии и ортопедии больницы скорой помощи имени Соловьева Александр Джурко. Об этом сообщает официальный сайт больницы.

Bolnica-solovyeva-76.ru Александр Джурко

Александру Джурко было 60 лет. Александр Дмитриевич окончил Ярославский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», прошел обучение в аспирантуре и более 20 лет трудился на кафедре травматологии и ортопедии Ярославской медицинской академии.

С 2010 года Джурко занимал должность заместителя главного врача по травматологии и ортопедии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева».

«Джурко Александр Дмитриевич внес весомый вклад в развитие травматологии в Ярославской области. Он является автором множества научных работ, соавтором монографий и изобретений. Его огромный опыт научной, практической и педагогической работы позволил воспитать не одно поколение врачей-травматологов-ортопедов», — говорится в сообщении больницы.

О причинах смерти больница не сообщает. Прощание с Александром Дмитриевичем пройдет 13 ноября.