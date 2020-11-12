Конкурс по проекту мемориала строителям Сурского рубежа будет всероссийским
Чебоксары, 12 ноября, 2020, 09:46 — ИА Регнум. 13 ноября планируется объявить открытый всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Комплекс будет построен возле федеральной трассы в Козловском районе, сообщили ИА REGNUM в министерстве строительства Чувашии.
Идею строительства мемориального комплекса, предложенную правительством Чувашии, поддержали Минкультуры России и Российское военно-историческое общество. Проект стал федеральным, поэтому для разработки эскиза мемориала «Строителям безмолвных рубежей» будет объявлен всероссийский конкурс. Ориентировочная дата старта — 13 ноября.
Мемориал будет возведён в Козловском районе на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово. Сейчас проводится комплекс геологических и геодезических работ, оцениваются затраты на устройство основания (фундамента). Комплекс планируется открыть в октябре 2021 года.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что мемориальный комплекс может стать не только памятным, но и туристическим объектом с соответствующей инфраструктурой. По его словам, местные жители и предприниматели поддержали проект и готовы по мере сил помогать в его развитии.
Напомним, в Байгулово пятеро жителей безвозмездно передали 3 га земель под мемориал. Это: Александр Иванович и Людмила Ивановна Прохоровы, Ольга Петровна Плотникова, Николай Михайлович Пантелеев и Александр Алексеевич Кудряшов.
Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к 80-летию начала строительства. Памятные мероприятия стартовали 28 октября 2020 года, в настоящее время в республике проходит марафон мероприятий «Строителям безмолвных рубежей». ⠀