Чебоксары, 12 ноября, 2020, 09:46 — ИА Регнум. 13 ноября планируется объявить открытый всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Комплекс будет построен возле федеральной трассы в Козловском районе, сообщили ИА REGNUM в министерстве строительства Чувашии.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Цивильский район. Реконструкция строительства Сурского рубежа

Идею строительства мемориального комплекса, предложенную правительством Чувашии, поддержали Минкультуры России и Российское военно-историческое общество. Проект стал федеральным, поэтому для разработки эскиза мемориала «Строителям безмолвных рубежей» будет объявлен всероссийский конкурс. Ориентировочная дата старта — 13 ноября.

«Конкурс интересный. Конечно, приоритет будет отдаваться профессионалам — архитекторам, скульпторам и художникам, имеющим опыт в реализации подобных проектов. Однако обычные жители также могут подавать свои идеи», — сказал главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин.

Мемориал будет возведён в Козловском районе на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово. Сейчас проводится комплекс геологических и геодезических работ, оцениваются затраты на устройство основания (фундамента). Комплекс планируется открыть в октябре 2021 года.

«Место хорошее, так как это федеральная трасса и место просматривается как со стороны Казани, так и со стороны Чебоксар. Если объект станет популярным у населения, рассматривается возможность расширения мемориального комплекса, появления дополнительных пунктов обслуживания — таких, как музей, кафе и сувенирные киоски», — говорит Александр Шевлягин.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что мемориальный комплекс может стать не только памятным, но и туристическим объектом с соответствующей инфраструктурой. По его словам, местные жители и предприниматели поддержали проект и готовы по мере сил помогать в его развитии.

Напомним, в Байгулово пятеро жителей безвозмездно передали 3 га земель под мемориал. Это: Александр Иванович и Людмила Ивановна Прохоровы, Ольга Петровна Плотникова, Николай Михайлович Пантелеев и Александр Алексеевич Кудряшов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к 80-летию начала строительства. Памятные мероприятия стартовали 28 октября 2020 года, в настоящее время в республике проходит марафон мероприятий «Строителям безмолвных рубежей». ⠀