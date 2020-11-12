Москва, 12 ноября, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору скорректировать санитарные правила. Об этом 12 ноября сообщается на официальном сайте правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Корректировка санитарных правил должна увеличить охват населения тестированием на коронавирус.

Также Роспотребнадзор должен каждую неделю предоставлять доклад об эпидемиологической обстановке в регионах и предпринимаемых там мерах борьбы с распространением вируса.