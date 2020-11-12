Спасск-Дальний, Приморский край, 12 ноября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В селе Татьяновка Спасского района в Приморье 11-летний Сергей Чернецов спас из горящего дома братьев и отца — мальчику вручили благодарность руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Владимира Фомина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ada Be Пожар в доме

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Пожар случился 6 марта ночью в частном доме. Огонь стремительно распространялся по комнатам. Проснувшись от запаха гари и задымления, Сергей Чернецов разбудил спящих родственников и, рискуя жизнью, проявив бесстрашие и отвагу, эвакуировал своих младших братьев четырёх и шести лет. А потом помог отцу выбраться из пылающего дома.

«Действия ребёнка были высоко оценены сотрудниками МЧС России, которые приравняли его действия к действиям профессиональных пожарных. Мальчик грамотно оценил обстановку и спас своих близких, поступил, как настоящий герой. Такой самоотверженный, решительный и смелый поступок ребёнка не был оставлен без внимания», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке Приморья 18 человек были спасены из горящего жилого дома двумя сотрудниками полиции.