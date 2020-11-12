Москва, 12 ноября, 2020, 08:50 — ИА Регнум. В Москве большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (93%), живут и воспитываются в семьях и только 7% — в детских домах, сообщается на портале мэра столицы.

Джеймс Тиссо. Сирота (фрагмент). 1879

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Все приемные семьи получают материальную помощь, льготы и поддержку. Реализуется проект по предоставлению квартир по договору безвозмездного пользования приемным семьям, принявшим на воспитание пять и более детей-сирот.

Также в Москве за последние годы выплаты на содержание детей в приемных семьях увеличены на 10%. Ежемесячно выплачивается от 17,4 тыс. до 29 тыс. рублей в зависимости от возраста и состояния здоровья ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, столичный департамент труда и социальной защиты населения создал новый портал для приёмных родителей «Моя новая семья».

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