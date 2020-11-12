Чита, 12 ноября, 2020, 06:44 — ИА Регнум. Медицинские работники Шелеховской ЦРБ (Забайкальский край) поделились информацией о своих результатах после прививки российской вакциной «Спутник V» от COVID-19. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, врачи данного стационара Оксана Вельм и Константин Горбылев прошли двукратную вакцинацию в сентябре.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По их словам, в самом начале чувствовалось небольшое недомогание, утомляемость, но работе это не мешало.

«Спустя три недели после сдачи крови на ИФА-диагностику были обнаружены антитела к COVID-19 в количестве 90 процентов от максимального показателя», — пояснила Оксана Вельм.

Сейчас оба врача работают с ковидными пациентами, периодически сдают анализы на COVID-19 и никаких отклонений в состоянии своего здоровья не наблюдают.

До конца 2020 года В Забайкалье должно поступить ещё около двух тысяч доз вакцины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, как минимум троим медицинским работникам в Алтайском крае не помогла прививка от коронавируса — они все равно заболели. По словам главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой, «ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде.