Вашингтон, 12 ноября, 2020, 05:34 — ИА Регнум. В ряде стран 12 ноября был зафиксирован сбой в работе социальной сети Instagram. Это следует из данных сервиса Downdetector, который мониторит работу популярных интернет-ресурсов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Instagram

По данным сервиса, наибольшее число сообщений о проблемах в работе соцсети Instagram поступает из США, Чили, Бразилии, Колумбии, Австралии, Франции и Украины.

При этом указывается, что большинство пользователей — около 86% — жалуется на трудности с просмотром новостной ленты, 7% — на проблемы при просмотре сторис, и ещё 6% — не могут получить доступ к сайту.

Это уже третий день подряд, когда пользователи фиксируют проблемы при работе с Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов России утром 12 ноября перестали запускаться видеоролики на сервисе Google YouTube.