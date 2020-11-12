Вашингтон, 12 ноября, 2020, 04:01 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп может отказаться от судебных исков из-за результатов голосования, но не признает свое поражение даже после подведения итогов выборов. Такое мнение выражают ряд советников американского лидера, передает телеканал NBC News со ссылкой на окружение главы Белого дома.

Whitehouse.gov Дональд Трамп

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Указанные помощники президента считают, что если Трамп признает результаты, никто не узнает насколько было правдиво голосование.

Один из его советников сообщил, что даже сам глава государства уже понимает, что изменить исход выборов, скорее всего, не удаcтся. Журналисты также узнали, что часть окружения Трампа призывает его поучаствовать во втором туре выборов в сенат от штата Джорджия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября вице-президент США Майк Пенс призвал сенаторов-республиканцев продолжать вести борьбу за победу однопартийцев на прошедших 3 ноября в стране выборах.