Президент Монголии пожертвовал Китаю 30 тыс. овец в знак солидарности
Хух-Хото, Китай, 12 ноября, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Центральная китайская провинция Хубэй направила первую партию из 10 контейнеровозов во Внутреннюю Монголию для того, чтобы забрать пожертвованных Монголией овец, сообщает агентство Синьхуа.
Первая партия из 4000 овец, пожертвованных Монголией в поддержку Китая в борьбе с эпидемией COVID-19, прибыла на пограничный город Эрэн-Хото в китайской Внутренней Монголии 22 октября. Грузовики, загруженные 40-футовыми рефрижераторными контейнерами, способные вмещать по 1200 забитых овец, были отправлены компанией Wuhan Asia-Europe Logistics и прибыли в Эрэн-Хото 11 ноября.
Для борьбы с эпидемией все грузовики и контейнеры были продезинфицированы за неделю до отправления, а все водители, а также соответствующие участники поездки прошли тесты на коронавирус.
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в феврале посетил Китай на критическом этапе борьбы с эпидемией COVID-19 в стране и пообещал послать 30 000 овец в знак поддержки.
Согласно двустороннему соглашению, овцы будут партиями доставлять в Эрэн-Хото до середины ноября, где их забьют и обработают перед отправкой в Хубэй.