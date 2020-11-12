Хух-Хото, Китай, 12 ноября, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Центральная китайская провинция Хубэй направила первую партию из 10 контейнеровозов во Внутреннюю Монголию для того, чтобы забрать пожертвованных Монголией овец, сообщает агентство Синьхуа.

Роза Бонёр. Овцы на лугу. Середина XIX века

Первая партия из 4000 овец, пожертвованных Монголией в поддержку Китая в борьбе с эпидемией COVID-19, прибыла на пограничный город Эрэн-Хото в китайской Внутренней Монголии 22 октября. Грузовики, загруженные 40-футовыми рефрижераторными контейнерами, способные вмещать по 1200 забитых овец, были отправлены компанией Wuhan Asia-Europe Logistics и прибыли в Эрэн-Хото 11 ноября.

Для борьбы с эпидемией все грузовики и контейнеры были продезинфицированы за неделю до отправления, а все водители, а также соответствующие участники поездки прошли тесты на коронавирус.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в феврале посетил Китай на критическом этапе борьбы с эпидемией COVID-19 в стране и пообещал послать 30 000 овец в знак поддержки.

Согласно двустороннему соглашению, овцы будут партиями доставлять в Эрэн-Хото до середины ноября, где их забьют и обработают перед отправкой в Хубэй.