Барселона, Испания, 11 ноября, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Согласно информации портала ESPN, представители «ПСЖ» связались с отцом и агентом футболиста Хорхе Месси. Французский клуб планирует начать переговоры в январе.

Действующее соглашение аргентинца с «Барсой» рассчитано до ближайшего лета.

В текущем сезоне форвард провел 7 матчей в чемпионате и забил 3 гола.