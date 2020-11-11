Кострома, 11 ноября, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Процесс подачи газа жителям села Парфеньево в Костромской области может задержать медлительность муниципальных чиновников. Об этом сообщает администрация региона.

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В области завершается первый этап строительства жизненно-важного газопровода «Галич-Мантурово-Шарья», который позволит обеспечить селян «голубым топливом». Однако, администрация Парфеньевского района не подготовила необходимые проектные решения по подключению социальных и административных объектов, а также многоквартирных и частных домов к газу.

Напомним, техническая подача газа в село запланирована на 6 декабря 2020 года. По информации исполняющего обязанности директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Александра Кудряшова, работы по линейной части первого пускового комплекса газопровода «выполнены в полном объеме».

«Фактически уложено, сварено и испытано 55,6 км газопровода. Осуществлена поставка комплектующих для автоматизированной газораспределительной станции в Парфеньево. Всего в работах задействовано 283 человека и 154 единицы техники», — говорится в сообщении администрации.

Технически посёлок был готов к приёму газа в 2014 году, к этому моменту в Парфеньево были построены газораспределительные сети. Из-за отсутствия эксплуатации они требуют ремонта, завершить его необходимо до конца 2020 года.

Жизненно важный газопровод «Галич — Мантурово — Шарья», от которого зависит газификация 14 районов Костромской области, должны возвести до 2022 года. Конкретные сроки достройки магистрального газопровода, разговоры о необходимости которого в области велись последние 7 лет, были названы на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в марте 2020 года. Общая протяженность газопровода составит 180 километров, стоимость объекта оценивается в 7,4 млрд рублей. Отметим, что из 24 районов Костромской области на данный момент газифицировано только 7.