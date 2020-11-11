Тегеран, 11 ноября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Иран предлагает создать международный фонд, предназначенный для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Сирии, заявил 11 ноября старший помощник главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али Аскар Хаджи.

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Об этом он заявил на Международной конференции по возвращению сирийских беженцев в Дамаске.

По его словам, международное сообщество должно обеспечить условия для возвращения беженцев и восстановления нормальной жизни «через увеличение помощи Сирии».

«Восстановление инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на решение проблемы возвращения беженцев. Исламская Республика Иран предлагает создать международный фонд для восстановления сирийской инфраструктуры», — цитирует RT слова иранского дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года замглавы правительства РФ Юрий Борисов заявил, что Россия намерена восстановить энергетическую систему Сирии.