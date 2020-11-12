Калуга, 12 ноября, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Двоих детей сбил пожилой водитель в Калуге около 18:00 11 ноября. 61-летний водитель автомобиля Skoda Kodiaq, двигаясь в темное время суток по улице Набережной, не заметил переходивших дорогу по пешеходному переходу 13-летнюю девочку и 14-летнего мальчика и совершил на детей наезд. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Prokuror-kaluga.ru Место ДТП

Несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Заместитель прокурора Калуги на месте дорожного происшествия координирует работу правоохранительных органов», — сказала Искрина Басулина.