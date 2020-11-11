Пекин, 11 ноября, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Подводя итоги завершившемуся 10 ноября 20-му заседанию Совета глав государств-участников ШОС, заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил о готовности Китая сотрудничать в рамках организации в целях создания более тесного сообщества единой судьбы. Об этом 11 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующие заявления дипломата, сделанные по окончании саммита.

Kremlin.ru Заседание Совета глав государств – членов ШОС (в режиме видеоконференции)

Отмечается, что конкретным результатом работы саммита стали традиционная Итоговая декларация, а также шесть совместных заявлений и ряд одобренных участниками документов о сотрудничества в сферах здравоохранения, регионального и местного развития, внешних связей и других. Столь высокий уровень согласия, достигнутый в условиях сложности современной международной обстановки, показывает, что ШОС располагает широким спектром возможностей ответов на новые вызовы.

Поблагодарив Китай за всестороннюю помощь в преодолении последствий пандемии, другие участники ШОС, по словам Лэ Юйчэна, высказались в пользу укрепления международного консенсуса в пользу укрепления международного порядка и многосторонних институтов и подходов.