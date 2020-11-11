В МИД Китая подвели итоги саммита ШОС
Пекин, 11 ноября, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Подводя итоги завершившемуся 10 ноября 20-му заседанию Совета глав государств-участников ШОС, заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил о готовности Китая сотрудничать в рамках организации в целях создания более тесного сообщества единой судьбы. Об этом 11 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующие заявления дипломата, сделанные по окончании саммита.
Отмечается, что конкретным результатом работы саммита стали традиционная Итоговая декларация, а также шесть совместных заявлений и ряд одобренных участниками документов о сотрудничества в сферах здравоохранения, регионального и местного развития, внешних связей и других. Столь высокий уровень согласия, достигнутый в условиях сложности современной международной обстановки, показывает, что ШОС располагает широким спектром возможностей ответов на новые вызовы.
Поблагодарив Китай за всестороннюю помощь в преодолении последствий пандемии, другие участники ШОС, по словам Лэ Юйчэна, высказались в пользу укрепления международного консенсуса в пользу укрепления международного порядка и многосторонних институтов и подходов.