Спецслужбы Италии «заглушили» 5500 пиратских сайтов и каналов
Рим, 11 ноября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Финансовая гвардия Италии и национальная полиция в среду, 11 ноября, сообщили о завершении масштабной операции по борьбе с «пиратством».
Киберпиратство
Были «заглушены» 5500 сайтов и телеграм-каналов, через которые транслировался «пиратский» контент.
У лиц, причастных к организации данного незаконного бизнеса, изъяты ценности на сумму более 10 млн евро, в том числе — «в криптовалютах», сообщили также в спецслужбе.