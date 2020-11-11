Рим, 11 ноября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Финансовая гвардия Италии и национальная полиция в среду, 11 ноября, сообщили о завершении масштабной операции по борьбе с «пиратством».

Киберпиратство

Были «заглушены» 5500 сайтов и телеграм-каналов, через которые транслировался «пиратский» контент.

У лиц, причастных к организации данного незаконного бизнеса, изъяты ценности на сумму более 10 млн евро, в том числе — «в криптовалютах», сообщили также в спецслужбе.