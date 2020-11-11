Ульяновск, 11 ноября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Ульяновске построен и передан на летные испытания ещё один серийный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, сообщает 11 ноября пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Vitaly V. Kuzmin Самолёт Ил-76МД-90А

После проведения всех предусмотренных испытаний на летно-испытательной станции (ЛИС) самолет будет покрашен и передан представителям Минобороны России.

Напомним, на сегодняшний день строительство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А идет с задержкой. В 2019 году «Авиастар-СП» должен был передать ВКС РФ пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, но передал только три, перенеся поставку двух машин на 2020 год.

В мае 2020 года Минобороны перезаключило контракт с АО «Авиастар-СП» контракт на поставку Ил-76МД-90А. По его условиям, в рамках старого контракта 2012 года завод должен будет сдать военным 13 самолетов Ил-76МД-90А, а с 2021 до 2028 года посроить для ВКС еще 14 таких самолетов.

Справка ИА REGNUM: тяжёлый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А отличаются более мощными двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо прежних 12 тонн.

Грузоподъемность Ил-76МД-90А увеличилась до 60 тонн, а дальность перевозки десанта и грузов увеличилась до 5000 км.

Кроме того, Ил-76МД-90А оснащается новыми крыльями, кабиной с улучшенным обзором и бортовыми приборами с ЖК-дисплеями.