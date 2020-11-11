Грозный, 11 ноября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан получили возможность начать свои отношения с чистого листа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 11 ноября в телеграмм-канале.

Government.ru Рамзан Кадыров

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Комментируя достигнутое 9 ноября соглашение по прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанном премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом России, Кадыров отметил, что это произошло «благодаря личному участию в урегулировании конфликта президента России Владимира Путина».

Кадыров "Двум прекрасным странам предоставлена замечательная возможность начать взаимоотношения с чистого листа и уладить все противоречия, которые длились с прошлого века».

Он добавил, что с большим оптимизмом ожидает, как «армянский и азербайджанский народы воспользуются этим шансом и начнут мирный диалог».

Кадыров назвал войну «страшным событием». Действия Путина, благодаря которому она прекратилась, показывают, что он «является лидером мирового уровня», подчёркивает глава Чечни.

Кадыров пожелал народам Армении и Азербайджана «дружеских отношений», «мира» и отказа от всех прежних разногласий. Нужно найти в себе силы и «забыть обиды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из условий прекращения войны в Нагорном Карабахе стало размещение на этой территории российских миротворцев.