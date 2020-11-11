Москва, 11 ноября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Принятие закона о повышении НДФЛ для богатых не приведёт к оттоку капитала из России, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат, старший партнёр московского адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Андрей Соколов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Уверен, что к каким-либо масштабным последствиям для России повышение налога не приведет: ожидать оттока капиталов за рубеж не стоит, поскольку главной целевой аудиторией данного налога станут высокооплачиваемые специалисты и управленцы. Индивидуальные предприниматели применяют иные специальные режимы налогообложения, а для крупного бизнеса повышение налоговой ставки на 2% существенной проблемой не станет. Те же представители бизнеса, которые ориентированы не платить налоги, и так находят выход, используя многочисленные обходные схемы», — сказал эксперт.

По его мнению, закон будет поддержан как бизнесом, так и обществом в целом, так как направлен на решение социально важных задач в области здравоохранения.

«Важно, чтобы исполнение закона не подвело», — отметил адвокат.

Напомним, Государственная дума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении налога на доходы физических лиц для граждан, имеющих доходы свыше 5 млн рублей в год. С 1 января 2021 года им придется платить НДФЛ в размере 15% от доходов. Это называется прогрессивной шкалой налогообложения.