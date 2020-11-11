Киев, 11 ноября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Все энергетические компании Украины в полной мере готовы к зиме, кроме оператора всех АЭС страны «Энергоатома», который не успел вовремя завершить ремонт ряда энергоблоков.

VargaA Хмельницкая АЭС

Об этом 10 ноября заявила и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что министерство энергетики сделало все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить готовность всех энергетических предприятий, и в результате в этом году Украина входит в осенне-зимний период «с беспрецедентно большими запасами топлива на складах».

Однако в «Энергоатоме» констатировали, что не успевают завершить ремонт энергоблоков, а следовательно — не смогут нарастить производство атомной электроэнергии, как это предусмотрено планом.

По словам Буславец, покрывать соответствующий дефицит атомной электроэнергии будут тепловыми генерациями.

«Министерство ожидало максимальную интенсификацию ремонтной кампании на энергоблоках АЭС с целью увеличения количества энергоблоков, которые могут функционировать зимой. Неспособность компании «Энергоатом» нести увеличенную нагрузку атомными блоками в течение зимнего периода вследствие неоптимальной ремонтной кампании потребует максимального использования тепловой генерации», — отметила Буславец.

В этом контексте и. о. министра проинформировала, что графики ремонта всех генерирующих компаний на следующий год уже утверждены. На основании этого подготовлен и утвержден прогнозный баланс электроэнергии для Украины на 2021 год.

ИА REGNUM напоминает, что 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел в удаленном режиме селекторное совещание, посвященное вопросам работы НАЭК «Энергоатом» — при участии премьер-министра, и. о. министра энергетики и чиновников отрасли.

По результатам обсуждения Зеленский отметил необходимость безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией за поставленную электроэнергию, что позволит обеспечить ее дальнейшую стабильную работу и в полной мере финансировать программы капитальных инвестиций, направленных на развитие и поддержание безопасности эксплуатации АЭС.