Ярославль, 11 ноября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. В Ярославле открывается движение по Добрынинскому путепроводу. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Владимир Волков.

Страница Владимира Волкова в Facebook Добрынинский путепровод

«Сегодня мы получили положительное заключение экспертизы, проведённой специалистами научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений ООО «НИИ МИГС», на эксплуатацию правой половины Добрынинского путепровода. Планируем уже сегодня вечером открыть сквозной проезд по Добрынинскому путепроводу от Промышленного шоссе до улицы Чкалова по правой половине в обе стороны. Задействованы будут и все съезды в районе улицы Добрынина», — сообщил Владимир Волков.

Скоростной режим на путепроводе будет ограничен 30 км/час. Общественный транспорт начнет движение по путепроводу 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение по путепроводу уже открывали в мае, но закрыли после обнаруженных дефектов на левой половине съезда со стороны Промышленного шоссе.