В Ярославле умер 23-летний общественник
Ярославль, 11 ноября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославле умер 23-летний магистрант ЯрГУ им. П.Г. Демидова, известный в молодёжной среде общественник, член молодежной избирательной комиссии Ярославской области Дмитрий Матюшенко. Об этом сообщает облизбирком.
Дмитрий Матюшенко стал известен еще в 10 классе — как один из победителей региональной интеллектуальной игры «Умники и умницы Ярославии». В студенческие годы стал заместителем председателя молодёжного отделения Российского Общества Политологов, участвовал во многих мероприятиях и акциях — Ярославской международной модели ООН (был ее «генеральным секретарем»), Всероссийской студенческой Лиге дебатов. Получал различные награды, был стипендиатом Оксфордского Российского Фонда.
В последнее время работал в Департаменте общественных связей правительства Ярославской области. Также соболезнования выражают фанаты футбольного клуба «Шинник».
Как сообщает портал 76.ru, Дмитрий Матюшенко болел пневмонией. Врачи не увидели оснований для госпитализации. Молодому человеку был сделан тест на коронавирус, но результаты он получить не успел.