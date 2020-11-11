Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Петербургское предприятие «Киров-Энергомаш» (входит в группу компаний «Кировский завод») изготовило и отправило на Балтийский завод основные узлы главного турбогенератора (ГТГ) левого борта для строящегося атомного ледокола «Урал» (проект 22 220).

Отгрузка ГТГ левого борта ледокола Урал

Агрегат мощностью 36 МВт был принят межведомственной комиссией, после чего началась его поэтапная отгрузка на Балтийский завод. Оборудование суммарной массой около 245 тонн доставили по воде с помощью 300-тонного плавучего крана «Богатырь-4».

Турбогенератор правого борта для «Урала» был отгружен пять месяцев назад, таким образом, поставка комплекта оборудования паротурбинной установки ПТУ-72 для атомохода завершена.

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В 2017—2019 годах «Киров-Энергомаш» изготовил паротурбинные установки для головного ледокола «Арктика» и первого серийного ледокола «Сибирь». Сейчас на заводе создают агрегаты для третьего и четвертого серийных атомоходов — «Якутия» и «Чукотка».