Минск, 12 ноября, 2020, 02:34 — ИА Регнум. Ложь и притягивание фактов за уши давно стали визитной карточкой белорусской пропаганды. Поддаются ли собственной пропаганде ответственные белорусские чиновники, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

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Обсуждая с бессменным президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию в Белоруссии и ее окрестностях, глава Белорусского правительства Роман Головченко несколько перегнул палку. Перегнул он ее, стараясь представить Белоруссию этаким островом экономического счастья посреди мятущегося океана кризисов. Только вот тезисы Головченко, пусть даже и широко распространяемые официальными структурами Белоруссии, слабо выдерживают даже не самую пристальную критику.

По мнению главы белорусского Совмина, «все наши соседи имеют 18−20», имеется в виду процентов подоходного налога. Вероятно, Головченко случайно забыл про основного торгового партнера Белоруссии Россию, где подоходный налог от белорусского не отличается. Но на этом злоключения с высказываниями для Головченко не кончились. Читайте статью Сергея Артёменко «Режим Лукашенко: колосс на глиняных ногах надувает щёки и машет дубиной».