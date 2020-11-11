Ярославль, 11 ноября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В Ярославской области запретили ночную работу ресторанов и кафе. Постановление о новых ограничениях из-за коронавируса опубликовало правительство Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Оказание услуг общепита запрещено с 23.00 до 6.00. Запрет не распространяется на лобби-бары гостиниц и услуги по доставке еды в номера, а также на приготовление и продажу еды на вынос.

Запрещено проведение мероприятий в ресторанах, кафе, столовых и других подобных заведениях с числом более 10 человек. Нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23.00 до 6.00.

Кроме того, власти региона рекомендуют работодателям не привлекать к работе граждан старше 65 лет и не проводить массовых мероприятий.