Майкоп, 11 ноября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Поэтапное развитие службы санитарной авиации для доставки в федеральные медцентры пациентов для экстренной высокотехнологичной помощи началось в Адыгее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Об этом сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства главы региона.

Пресс-служба главы Республики Адыгея В Адыгее развивают службу санавиации

Для развития службы санитарной авиации региону передан вертолёт, оснащенный оборудованием для оказания догоспитальной медицинской помощи. Первый рейс состоялся утром 11 ноября: из Майкопа в Астрахань доставлен пациент с тяжелой сердечной патологией, который нуждается в экстренной высокотехнологичной медпомощи. Врачи Адыгейской республиканской клинической больницы стабилизировали состояние здоровья пациента и подготовили его к перелёту. В полете больного сопровождали медики, его уже передали специалистам федерального кардиологического центра в Астрахани.

«Благодаря санавиации в республике теперь у медиков появилась дополнительная возможность оперативно оказывать медицинскую помощь, от которой порой зависит жизнь человека. Особенно сегодня, в период пандемии, перед системой здравоохранения стоят серьезные задачи. Нужно эффективно решать вопросы лечения больных коронавирусом. При этом не должно снижаться качество помощи для пациентов с другими заболеваниями. Кроме того, использование санавиации для нас актуально в связи с развитием туризма и обеспечением безопасности отдыхающих. В этом плане большую роль играет санавиация при транспортировке из горного кластера в медучреждения людей, нуждающихся в экстренной помощи», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как пояснили в региональном минздраве, при развитии службы санитарной авиации в регионе увеличиваются шансы на спасение жизни тяжелобольных пациентов. Доставка пациента вертолетом способствует оказанию ему экстренной помощи в «золотой час», чтобы предотвратить необратимые последствия тяжелых заболеваний, травм. Так, время полета в Астрахань занимает около 3,5 часов вместо 12 часов доставки пациента на реанимобиле.

Служба санавиации позволит доставлять в федеральные медицинские центры пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, сердечно-сосудистыми патологиями, почечной недостаточностью и другими серьезными заболеваниями.