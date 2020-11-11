Москва, 11 ноября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. В среду, 11 ноября, активисты движения «Зеленая Альтернатива» («ЗА!») организовали пикет в Москве, у офиса компании «Лукойл», располагающегося в районе Чистых прудов. Помимо развёрнутых плакатов с призывами прекратить постоянное загрязнение природы нефтепродуктами, пикетчики предлагали сотрудникам одной из самых известных нефтедобывающих компаний по добыче чёрного золота выпить то, чем они загрязняют окружающую среду.

Фото предоставлено пресс-службой движения «Зеленая Альтернатива» Пикет против нефтеразливов. Офис компании «Лукойл». Москва

Движение «Зелёная Альтернатива» давно выступает за значительное увеличение штрафов для организаций, повинных в катастрофически участившихся ЧП с нефтяным оттенком. Более того, по мнению активистов движения, за экоцид руководителей таких организаций нужно отдавать под суд, а не подвергать финансовым санкциям, которые для таких богатых компаний просто смехотворны.

Фото предоставлено пресс-службой движения «Зеленая Альтернатива» Пикет против нефтеразливов. Офис компании «Лукойл». Москва

«Этой акцией мы хотим показать, что планета ничем не отличается от её обитателей и проливаемая ввиду многочисленных ЧП на неё нефть так же, как и для людей, смертельна. Пусть сами попьют то, чем гадят на наши народные земли. Может, тогда немного призадумаются. «Зелёная Альтернатива» выступает за увеличение штрафов и уголовного наказания для виновников участившихся за последнее время нефтяных происшествий», — сказал глава московского регионального отделения движения «ЗА!» Андрей Николаев.