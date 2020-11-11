В Москве прошла экологическая акция против нефтеразливов
Москва, 11 ноября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. В среду, 11 ноября, активисты движения «Зеленая Альтернатива» («ЗА!») организовали пикет в Москве, у офиса компании «Лукойл», располагающегося в районе Чистых прудов. Помимо развёрнутых плакатов с призывами прекратить постоянное загрязнение природы нефтепродуктами, пикетчики предлагали сотрудникам одной из самых известных нефтедобывающих компаний по добыче чёрного золота выпить то, чем они загрязняют окружающую среду.
Движение «Зелёная Альтернатива» давно выступает за значительное увеличение штрафов для организаций, повинных в катастрофически участившихся ЧП с нефтяным оттенком. Более того, по мнению активистов движения, за экоцид руководителей таких организаций нужно отдавать под суд, а не подвергать финансовым санкциям, которые для таких богатых компаний просто смехотворны.