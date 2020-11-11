В Костроме из-за ограничительных мер участились случаи проявления агрессии
Кострома, 11 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Разное отношение костромичей к требованиям безопасности в период пандемии коронавируса всё чаше приводит к возникновению конфликтов. Показательный случай произошёл в костромской «маршрутке». Молодой человек крайне грубо обошёлся с преподавательницей Костромского областного колледжа культуры Ириной Люстровой — толкнул её и сломали очки. Об инциденте женщина рассказала на странице ВКонтакте.
Такие инциденты в общественном транспорте Костромы не редкость — ранее в интервью ИА REGNUM исполняющий обязанности руководителя городского транспортного управления Андрей Елисеев рассказал, что водители предпочитают не делать замечания пассажирам, поскольку опасаются публичных скандалов и стычек. С начала пандемии коронавируса в городе случилось несколько «масочных» конфликтов, привлекать к решению которых приходилось полицию.
По мнению главного врача Костромской областной психиатрической больницы Игоря Ювенского, подобные вспышки агрессии — следствие морального напряжения и усталости в обществе.
Там временем в Костромской области, несмотря на введённые ограничения, не снижается суточное количество выявляемых случаев SARS-CoV-2. За последние 24 часа новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 138 человек, за этот же период излечились 69 больных. Число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 167. Врачам не удалось спасти женщину «старше 60 лет». С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 8778 заражённых, 5672 из них выздоровели. В больницах находятся 732 человека, из них коронавирус подтверждён у 365 пациентов. Ещё 2567 граждан лечатся на дому.
Напомним, ране эпидемиологическую ситуацию в Костромской области обсудили на федеральном уровне. Регион вошёл в число субъектов России, где по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой и премьер-министра Михаила Мишустина необходимо ужесточить «антиковидные» меры. Следующее совещание оперативного штаба по коронавирусу в регионе состоится в четверг, 12 ноября. Не исключено, что костромичам стоит готовиться к новым ограничениям.