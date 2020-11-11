Москва, 11 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Цены на нефть с утра 11 ноября довольно активно пошли вверх, усилив повышательное движение к середине дня, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Ближе к вечеру цена марки Brent выросла на 2,2% до $45 за баррель, а цена марки WTI выросла на 2,5%, до $42,96 за баррель. Возвращение цен на нефть на уровни начала сентября состоялось.

Росту цен способствовало много факторов: договорённости между Саудовской Аравией и Ираком о том, что Ирак будет более аккуратно исполнять квоты на добычу.

Также росту цен на нефть помог прогноз минэнерго США о росте мирового спроса на нефть к концу 2020 года до 92,9 млн баррелей и снижении добычи нефти в США в 2020 году на 60 тыс. баррелей до 11,39 млн баррелей в сутки.

Если торги по Brent сегодня закроются выше $45 за баррель, то возможно дальнейшее движение вверх до $46 за баррель.

Сегодня до вечера коридор по цене Brent составит $44,80−45,50 за баррель», — считает эксперт.

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