Москва, 11 ноября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Число бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в России не уменьшается. Об этом сегодня, 11 ноября, в ходе круглого стола сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, которые приводит ТАСС, именно они составляют основную часть среди заболевших и продолжают быть источниками инфекции.

«Мы переживаем фазу роста, максимальное число заболевших у нас имеется от 18 до 40 лет», — добавил эпидемиолог, подчеркнув, что «к счастью, нет утяжеления тяжести течения инфекции».

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Горелов отметил, что с начала пандемии и до сегодняшнего дня мутировало не более 1% генома нового коронавируса.

Он подчеркнул, что пока говорить о какой-то приостановке в развитии эпидемического процесса не представляется возможным. Он остановится, когда антитела к вирусу будут у 30% жителей, а сезонной инфекция станет при наличии иммунитета у 60−70% населения.

«Реально остановиться он может только с внедрением массовой вакцинации от COVID», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислав Маркушин заявил, что ждать существенного спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России до начала массовой вакцинации не стоит.