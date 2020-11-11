Калуга, 11 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Михаил Васильев провел прием граждан по личным вопросам.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутат Городской думы Калуги Михаил Васильев провел прием граждан по личным вопросам

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, жители дома №200 к. 1 по ул. Тарутинская планируют установку детской площадки. Они обратились к своему депутату за разъяснениями, как это можно сделать. Депутат предложил два варианта решения вопроса. Первый — участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Для этого инициативной группе жителей многоквартирного жилого дома необходимо подать заявку, оформленную в виде протокола общего собрания жителей МКД. Кроме того, должны быть соблюдены определенные законодательством условия: земельный участок под многоквартирным домом должен быть поставлен на государственный кадастровый учет; жители принимают решение о включении детской площадки в состав общего имущества многоквартирного дома и в дальнейшем содержат её; жильцы участвуют в софинансировании в размере 20% от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории согласно перечню. Второй вариант — участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования. Для этого необходимо создать инициативную группу и предоставить в управление по работе с населением заявление о намерении реализации проекта. Минимальная общая доля софинансирования жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц должна составлять не менее 5% от общей стоимости проекта.