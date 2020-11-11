Белгород, 11 ноября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Уровень регистрируемой безработицы в Белгородской области на 1 ноября 2020 года составил 1,91%. Официальный статус безработного имели 16 тыс. 026 человек. Такие данные привели 11 ноября на совещании в правительстве региона.

Бен Шан. Безработные. 1938

С начала 2020 года в службу занятости населения обратились 99 тыс. 768 человек, из них свыше 45,7 тысячи человек искали подходящее место работы. На 1 ноября на учёте в службе занятости населения состояли 17 тыс. 552 человека, незанятых трудовой деятельностью, в том числе 16,026 тысячи официально имели статус безработного.

59,3% от числа обратившихся были трудоустроены специалистами центров занятости. Для переподготовки или получения новой профессии были направлены 1376 человек. Социальные выплаты по безработице, материальную помощь и стипендии в период профессионального обучения получили 27 тыс. 953 гражданина.