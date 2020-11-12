Остров Кунашир, Сахалинская область, 12 ноября, 2020, 05:10 — ИА Регнум. Размышления японских СМИ о «скорой отставке главы российского МИД Сергея Лаврова» пытаются подтолкнуть японского читателя к мысли, что российские Курилы после каких-то изменений в верхах «могут стать японскими». Как реагировать на подобные высказывания, вводящие в заблуждение японский народ, рассуждает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Прием, который использовал в своих построениях автор статьи в японском President Online, не так уж сложен. Предположив, что российский президент Владимир Путин «недоволен работой Лаврова», что выразилось во вручении Лаврову звезды Героя России (!), автор делает вывод о скорой отставке Лаврова.

Почему-то следующим шагом России в воображении автора в таком случае становится «продолжение переговоров о судьбе северных территорий». Но времена, когда судьба России могла решаться по распоряжению того или иного предателя, канули в прошлое. Теперь осталось только донести эту мысль до тех, кому неймется предъявить России претензии. Читайте статью Анатолия Кошкина «Судьбу Курил и их жителей должны решать не министр и президент, а народ».