Москва, 11 ноября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. В РФ сохраняется потенциал роста ипотечного кредитования, но объективных причин для ажиотажного спроса на ипотеку нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в России сохраняется потенциал дальнейшего роста ипотеки.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

«Безусловно, потенциал роста ипотечного кредитования в России сохраняется на 2021 год, что в первую очередь обеспечивается снижением процентных ставок по ипотечным кредитам — оценочно с 9% в начале 2020 года до 5,9% в конце года, — сказал Панов. — В то же время объективных причин для продолжения ажиотажного спроса на ипотеку в следующем году мы не видим — сказывается как падение реальных доходов населения в результате пандемии коронавируса (по данным Росстата, на 4,3% по итогам января-сентября 2020 года), так и продление льготной ипотечной программы до середины 2021 года».

Одновременно с этим, как подчеркнул Панов, потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, непосредственно влияющей на средневзвешенные ставки по ипотеке, в следующем году крайне невысокий.

«Дело в том, что данный показатель уже сейчас находится на историческом минимуме», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что закредитованность населения России растет, причем показатели российских заемщиков по некоторым признакам намного хуже, чем в Европе.