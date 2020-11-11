Владимир, 11 ноября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Бывший руководитель медицинского информационно-аналитического центра в городе Владимире задержан по подозрению в присвоении более 80 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба СК России.

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Подозреваемый — экс-директор ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сметанин. Ему инкриминируют преступление по части 4 статьи 160 УК РФ, «Присвоение в особо крупном размере».

По версии следствия, в начале года Сметанин намеревался закупить серверное оборудование для нужд региона в рамках нацпроекта. При этом он решил похитить бюджетные средства путём внесения в технической задание характеристик конкретных моделей техники. Он также завысил начальную цену контракта.

Позднее одна из коммерческих фирм поставила по контракту оборудование на более чем 121 млн рублей. Однако на самом деле техника стоила около 40 млн рублей. Ущерб от действий Сметанина превысил, по данным правоохранителей, 80 млн рублей.

Сметанина задержали, следствие ходатайствует о помещении его под стражу. Следственные и иные процессуальные действия по делу проводятся в Московской, Нижегородской и Владимирской областях.