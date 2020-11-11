Москва, 11 ноября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Рекорды по росту ипотечного кредитования в России стали возможными по стечению нескольких факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

«Во-первых, российское правительство результативно продолжает социальную и финансовую поддержку граждан, особенно выделяя в ней многодетные семьи и молодых супругов.

Очень важно, что ключевыми каналами реализации льготной ипотеки стали крупнейшие государственные банки России. К ним у населения по традиции сохраняется очень высокое доверие.

Во-вторых, реальностью для определенных категорий заемщиков стали низкие ставки и программы субсидирования заемщиков. Банкам, порой таким скупым и зажиточным, теперь приходится кредитовать население и по 6%, и даже по 3% в сельских местностях страны.

Несмотря на низкий уровень доходов, важным триггером в принятии решений взять взаймы у банка, стало очередное обесценение рубля. Российская валюта уже к ноябрю потеряла 30% к доллару и 35% к евро.

Инвестиции в недвижимость на фоне очень дешевого рубля оказались весьма удачными. Но сказке уже приходит конец: банки перевыполнили планы по льготному кредитованию, застройщики начали повышать цены на недвижимость.

Кто не успел, тот опоздал. Повезло смелым и целеустремленным новоселам», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, годовой рекорд выдачи ипотеки установлен в России досрочно. За десять месяцев 2020 года банки выдали более 1,3 млн кредитов на 3,3 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2019 год.

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