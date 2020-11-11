Барнаул, 11 ноября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Алтайский центр управления регионом будет запущен раньше обозначенного президентом России Владимиром Путиным срока — 20 ноября 2020 года. Это следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 11 ноября, на официальном сайте регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Алтай

Там же сказано, что его руководителем станет теперь уже бывший начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко. В публикации профессиональным качествам этого чиновника дана высокая оценка: с 2018 года в Алтайском крае действует система обратной связи с населением «Инцидент-менеджмент».

В 2019 году региональное управление по печати информации о совместно со специалистами органов исполнительной власти региона провело работу с более чем 10 тысячами обращений граждан. С начала этого года их поступило порядка 28 тысяч.

Как уже сообщало ИА REGNUM, указ «О создании и функционировании центра управления регионом в Алтайском крае» губернатор региона Виктор Томенко подписал в середине октября 2020 г. Тогда отмечалось, что новая структура станет платформой цифрового взаимодействия госорганов, организаций и жителей региона. Она будет аккумулировать все предметные обращения, жалобы и сообщения граждан как размещенные в социальных сетях, так и направленные адресно через платформы обратной связи (до конца года они начнут работать в органах власти всех уровней). Также центр будет контролировать сроки реагирования на обращения, обеспечивать межведомственное и межуровневое взаимодействие.

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Создать в регионах центры управления поручил президент РФ Владимир Путин. ЦУР в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» должны запустить в России до 1 декабря 2020 года.