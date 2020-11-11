Москва, 11 ноября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В условиях общего спада мировой и российской экономик рост спроса российских граждан на ипотеку несколько простимулирует строительную отрасль, а через нее, по цепочке, производителей стройматериалов, спрос на энергоносители, потребительский рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

«Но следует понимать, что такой результат достигнут за счёт субсидирования государством льготных программ и низких процентных ставок в банках.

При этом жилье подорожало, а риски банковской системы подросли за счет роста доли заемщиков с высоким риском потери платежеспособности.

Если снижение реальных доходов населения и рост безработицы ускорятся, это может привести к серьезной просадке рынка недвижимости и кризису доверия в банковском секторе. Они могут утянуть за собой и всю экономику страны.

Таким образом, жилье доступнее не становится, а риски системы в целом возрастают, хотя и отодвигаются во времени.

Остается только надеяться на то, что такие меры позволят дотянуть до новой волны экономического роста», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 10 месяцев 2020 года банки выдали рекордное число ипотечных кредитов — на 3,25 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2018 год, который ранее был рекордным.

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