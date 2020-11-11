Москва, 11 ноября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о порядке изъятия ребенка при непосредственной угрозе его жизни, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Законопроектом предлагается передать вопрос отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью из компетенции органов опеки и попечительства в компетенцию суда, отметил глава комитета Госдумы, один из авторов инициативы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью должно производиться на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства.

Судебное заседание будет проходить с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства, прокурора, а также родителей (или иных лиц, на попечении которых находится ребенок), государственного защитника, а в необходимых случаях и других заинтересованных лиц (например, психолога) и самого ребенка, если его участие возможно.

Предлагается исходить, прежде всего, из интересов семьи, приоритета родительского воспитания при соблюдении прав детей, отметил парламентарий.

При этом в особых ситуациях, в качестве меры немедленного реагирования, сохраняется административный порядок изъятия ребенка — когда промедление может привести к его неминуемой гибели. Законопроектом предусматривается, что в такой ситуации орган опеки и попечительства с обязательным участием прокурора и органа внутренних дел сможет произвести отобрание ребенка, составив акт с указанием всех обстоятельств. Таким образом, административная процедура будет возможна только в случае чрезвычайных обстоятельств и станет коллегиальной. Действия органа опеки и попечительства при этом могут быть оспорены родителями (или иными лицами, на попечении которых находился ребенок) в порядке, установленном процессуальным законодательством, указал парламентарий.

Он напомнил, что подобная практика существовала в советское время. Это проверенная временем практика, от которой отказались после введения современной опеки.

Инициативу планируют доработать ко второму чтению. В частности, планируется предусмотреть, с учетом мнения экспертного сообщества, дополнительные гарантии защиты прав ребенка и его родителей при отобрании, как в судебном порядке, так и в административном. Например, предлагается увеличить время рассмотрения судом вопроса об отобрании ребенка; предусмотреть участие в процессе адвоката, психолога, учет мнения ребенка; ввести обязательную видеозапись процедуры отобрания при непосредственной угрозе жизни ребенка и другие.