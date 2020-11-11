Москва, 11 ноября, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о новом исчислении минимального размера труда (МРОТ) и прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения и величины медианного среднедушевого дохода в целом по РФ за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2% и пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития РФ.

В течение срока действия установленного соотношения величина прожиточного минимума на душу населения на очередной год не может быть установлена ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной на текущий год.

Законопроектом предлагается установить с 1 января 2021 года МРОТ в размере 12 792 рубля в месяц. Таким образом, по сравнению с МРОТ на 2020 год (12 130 рублей) рост составит 5,5%.

Регионы

Поправками уточняется, что величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ устанавливается на очередной год регионом в соответствии с коэффициентом соотношения величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и в субъекте РФ, утвержденным правительством РФ. На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается субъектом РФ в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте РФ за второй квартал 2020 года.

На 2021−2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения в субъектах РФ величин прожиточного минимума на душу населения, установленных на 2021 год, до величин, рассчитанных на основе вышеназванных коэффициентов.

Закрепляется, что с 2022 года величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в субъекте РФ на очередной год устанавливается субъектом РФ в порядке, определяемом правительством РФ.

Планы

Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в 2020 году составит 11 241 рубль и по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 5,5%.

Увеличение минимального размера оплаты труда затронет 3,9 млн человек.

В настоящий момент в 61 субъекте РФ установленный прожиточный минимум ниже размера прожиточного минимума, установленного на федеральном уровне.

Принятие и реализация законопроекта потребует в 2021 году дополнительных финансовых затрат в объеме 128,5 млрд рублей.