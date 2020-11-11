Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В Петербурге вводятся новые ограничения в связи с ускорившимися темпами заражаемости коронавирусом и заболеваемости COVID-19. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Александром Бегловым, сообщили 11 ноября ИА REGNUM в Смольном.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Основные ограничения начнут действовать с 14 ноября и, вместе с введёнными ранее, продлятся до 15 января 2021 года. В частности, запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек, даже на открытом воздухе. Планы на проведение массовых мероприятий должны быть согласованы с городскими властями.

Закрываются все клубы, кружки, секции и студии в государственных учреждениях, независимо от возраста посещающих их лиц. Частные кружки пока закрывать не планируют. Исключением, не попавшим под закрытие, стали только программы спортивной подготовки и образовательные программы.

В театры, концертные залы, кинотеатры и на прочие культурные площадки будут допускать не более 50% посетителей от числа зрительских мест. Исключение — мероприятия, на которые к 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве. С 16 ноября запрещено пускать зрителей с «входным» билетом без сидячего места, продавать такие билеты тоже запрещено. То есть танцполы останутся пустыми.

Компании, предприятия и ИП с 16 ноября теперь обязаны отправить всех работников старше 65 лет на удаленку. Туда же необходимо перевести всех работников с хроническими заболеваниями.

Однако для учителей, медиков, работников транспорта и торговли сделано исключение, как и для сотрудников, чье нахождение на рабочем месте критически важно для функционирования организации.

При этом работодатели должны обосновать эту «критическую важность» и направить информацию вместе со списком телефонных номеров этих сотрудников в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

С 16 ноября возвращается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Находиться можно как в квартире, так и в жилом доме, на даче.

«Покидать место проживания (пребывания) разрешается для обращения за медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы их жизни и здоровью. Также такие граждане могут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, гулять и заниматься физической культурой и спортом», — указывает Смольный.

Жители старше 65 лет или имеющие хронические заболевания могут оформить больничный лист. Для доставки продуктов им рекомендуют обращаться к волонтерам.

Напомним, ежедневно в Петербурге выявляют уже более 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что вдвое превышает пиковые суточные показатели весны. Также поставлен суточный рекорд по смертности в Петербурге.