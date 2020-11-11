Мещовск, Калужская область, 11 ноября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В Калужской области осенью 2020 года пятеро медицинских работников из «ЦМБ №5» заразились COVID-19. Однако, вопреки требованиям постановления Правительства РФ администрацией медучреждения не была создана врачебная комиссия для расследования страхового случая, по результатам которого устанавливается причинно-следственная связь заражения COVID-19 с исполнением служебных обязанностей. Об этом 11 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре

Иван Шилов ИА REGNUM Медики и коронавирус

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По информации надзорного ведомства, права медиков, заразившихся COVID-19 на рабочем месте, на получение страховых выплат в размере около 350 тыс. рублей были грубо нарушены.

В целях устранения нарушения прав медицинских работников главному врачу «ЦМБ №5» прокуратурой Мещовского района было внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.