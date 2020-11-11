Москва, 11 ноября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о расширении применения патентной системы на фоне отказа от ЕНВД, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Налогоплательщики смогут уменьшать сумму налога по патенту на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД.

Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания — с 50 до 150 кв. м (по аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для налогоплательщиков ЕНВД). При этом регионам предоставляются права на снижение размера таких ограничений.

Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. При этом для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов.

Уточняется, что патенты, выданные до вступления закона в силу, будут действовать до окончания указанного в них срока, но не позднее 31 марта 2021 года.

Отдельно прописано, в каких сферах деятельности патентная система применяться не будет. Речь идет о договоре простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом, производства подакцизных товаров, а также добыче и реализации полезных ископаемых, оптовой торговле, торговле по договорам поставки, услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве более 20 автотранспортных средств, а также совершении сделок с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами и деятельности по оказанию кредитных и иных финансовых услуг.

Действие ЕНВД в России отменяется с 1 января 2021 года.