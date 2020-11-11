Москва, 11 ноября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект о Государственном совете, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Kremlin.ru Заседания президиума Государственного совета в условиях пандемии

«Госсовет существует 20 лет, он создан указом президента РФ и успешно функционирует, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, поэтому поправкой к Конституции он вынесен на новый уровень, как конституционный орган публичной власти, который содействует взаимоотношению всех ветвей и всех видов публичной власти», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Вместе с тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел коллизию между тем, что Госсовет вырабатывает рекомендации для президента и он же возглавляет Госсовет.

«Вот они будут сидеть, как они будут рекомендовать президенту? Они ж будут бояться в его присутствии это делать. Может разделить здесь: президента — отдельно, председателя Госсовета — отдельно», — предложил он.

Определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа, раскрывается понятие единой системы публичной власти, указываются задачи, функции и принципы деятельности Госсовета, прописывается формирование органа, указывается состав, куда входят и губернаторы субъектов РФ.

Предусматривается также, что председателем Госсовета является президент Российской Федерации. Кроме того, устанавливается, что для решения текущих вопросов деятельности Госсовета формируется президиум. Персональный состав президиума определяется председателем Госсовета. Члены Госсовета работают там на общественных началах.

Госсовет не получает права законодательной инициативы.

«Может быть, надо более определенно написать, с этим я согласен», — отметил Крашенинников в ходе дискуссии.

Президент является субъектом законодательной инициативы, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Право президента — поддержать предложение, реализовать его как законодательную инициативу, право президента издать на основе этого указ, право президента — дать поручение. Но это огромная возможность коммуникаций, выработки решений, с избранными губернаторами. Губернаторы — избираются, они представляют разные политические партии, но в рамках Госсовета они будут обсуждать вопросы развития страны под руководством президента», — заявил Володин.

Принятие федерального закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.

Инициатива была внесена на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ.