Манипуляции цифрами — в Чечне опровергли данные о высокой смертности в ДТП
Грозный, 11 ноября, 2020, 13:31 — ИА Регнум. В Чечне поставили под сомнение рейтинг РИА Новости по данным о пострадавших и погибших в результате ДТП в 2020 году, опубликованный 9 ноября. В одном и том же исследовании республика называется лидером в РФ как регион с наименьшим числом пострадавших на 100 тыс. человек населения и антилидером по доле погибших, приходящейся на 1 тыс. пострадавших.
Согласно рейтингу, с января по сентябрь 2020 года на 100 тысяч человек населения в Чечне пришлось 18 пострадавших. При этом число погибших на тысячу человек пострадавших составило 264 — самый большой показатель в России.
В Чечне эти данные поставили под сомнение. Как считает помощник главы Чечни, министр информации и печати Ахмед Дудаев, в Чечне самое низкое число пострадавших в ДТП, а применение формулы РИА Новости «можно назвать визуальной манипуляцией мнением своих читателей». Об этом Дудаев рассказал 10 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Как считают в республике, все примеры показывают тяжесть ДТП, но при использовании формулы регион с меньшим числом летальности в автоавариях будет стоять на первом месте в рейтинге худших показателей, а там, где смертность выше, — на втором.
«Мы считаем, что несправедливо скрывать свои манипуляции за математикой. В Чеченской Республике самое низкое число пострадавших в ДТП, однако после применения формул картина меняется с точностью до наоборот», — говорится в направленном ИА REGNUM письме министерства информации и печати, подписанном главой ведомства и помощником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым.
Стоит отметить, что важность установления справедливости в данном вопросе имеет для Чечни большое значение. На протяжение многих лет власти республики борются за наведение порядка на дорогах. Глава Чечни не раз отмечал, что нарушитель правил дорожного движения является преступником, а в 2015 году ситуацию на дорогах в республике сравнил с боевыми действиями.
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После одного из ДТП с большим количеством жертв Кадыров заявил, что не видит «разницы между террористом, взрывающим людей, и водителем, который, осознанно нарушив ПДД, убивает ни в чем не повинных участников движения».
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Глава Чечни даже принял решение лишать должности чиновников, если они становятся виновниками аварий.
«Если нарушит самый приближённый ко мне человек, он с этой минуты распрощается с должностью, независимо от того, друг он, товарищ, соратник или ближайший родственник», — заявлял Кадыров.
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С тех пор усилиями властей республики ситуацию на дорогах удалось обуздать.
Согласно данным МВД на октябрь 2020 года, в Чечне произошло 185 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 84 человека. Число получивших травмы в результате ДТП составило 239 человек. При этом республика стала лидером в РФ по наименьшему числу аварий, в которых пострадали люди. С начала 2020 года по октябрь в республике произошло 44 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. населения.