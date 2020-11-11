Москва, 11 ноября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Совещание, на котором будут обсуждаться новые системы управления стратегическим ядерным оружием, проведет 11 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 11 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета

Как отметил пресс-секретарь, в настоящее время Путин работает в Сочи, продолжая серию традиционных совещаний по оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

«Сегодня в середине дня также будет открытое выступление президента на совещании. Речь пойдет о новых системах управления, прежде всего, стратегическим ядерным оружием», — заявил Песков.

Также он указал, что на этом же совещании будут обсуждаться другие вопросы ОПК, включая гособоронзаказ. При этом пресс-секретарь уточнил, что у Путина также намечены отдельные встречи с военными руководителями, и не исключил возможности того, что президент РФ проведет 11 ноября международный телефонный разговор.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, так как сейчас в этом нет необходимости.