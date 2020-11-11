Калуга, 11 ноября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. В Калуге на расширенном заседании совета территориального общественного самоуправления (ТОС) «Наш Терепец» жители обсудили планы по благоустройству на ближайшее время. Как отмечает пресс-служба Городской думы Калуги, очень важно организовать в микрорайоне досуг детей и подростков, поэтому члены общины предложили отремонтировать здание подросткового клуба на бульваре Энтузиастов, 10. Проживающие в поселке Середа выразили желание благоустроить сквер на ул. Поселковой.

Пресс-служба Городской думы Калуги В калужском ТОС обсудити планы благоустройства

Председатель ТОС «Наш Терепец», депутат Городской думы Калуги Андрей Линков предложил оформить эти пожелания как заявки на участие в программе инициативного бюджетирования. В ходе обсуждения все предложения были одобрены и подготовлены для подачи в конкурсную комиссию.